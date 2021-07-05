Любовь Виролайнен готовилась к смерти из-за врачебной ошибки

Москва, 5 июля. Актриса Любовь Виролайнен год назад готовилась к смерти из-за страшного диагноза. Но встреча с молодым специалистом чудом спасла ей жизнь.

Звезде дважды провели магнитно-резонансную томографию, ей диагностировали некроз кости. Женщина уже готовилась к смерти и не верила в исцеление. Через четыре месяца артистка случайно встретила молодого врача, который посоветовал ей повторно обследоваться.

Виролайнен отправили на рентген, который показал, что у нее «кости девственные». Услышать такой диагноз 80-летняя знаменитость не ожидала. Она, готовясь к смерти, успела уничтожить множество своих вещей.

«Я сожгла платья, туфли, журналы обо мне, чтобы это не досталось никому. И что самое интересное: раньше я ходила с палочкой, а тут встала и пошла без поддержки! Я могу ходить! У меня девственные кости! А сейчас я могла бы оказаться в инвалидном кресле. Представляете, какая была врачебная ошибка», — рассказала звезда «Вечного зова» в эфире программы «Судьба человека».

В конце июня умер актер Ростислав Гулбис, известный по ролям в сериалах «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Полицейский с Рублевки». Смерть наступила на фоне обострения хронического панкреатита из-за острой почечной недостаточности.