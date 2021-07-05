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Шахназаров: Меньшов был до мозга костей советским художником и советским человеком
Общество
Шахназаров: Меньшов был до мозга костей советским художником и советским человеком
Агентство городских новостей Москва  / 

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в авторской колонке для ФАН рассказал о народном артисте России, обладателе множества наград, в том числе премии «Оскар» Владимире Меньшове, который скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Шахназаров: «Меньшов был до мозга костей советским художником и советским человеком»
wikipedia.org  / 

Кем был Владимир Меньшов для нашей культуры. Колонка Карена Шахназарова

Смерть Владимира Меньшова — это огромное несчастье для меня лично… Мы с ним были очень близкими друзьями, дружили долгие годы... Но, конечно, это — еще большее несчастье для всего нашего народа, для всего русскоговорящего мира. Картины, которые он снимал, — «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби»; фильмы, в которых он снимался как актер, стали частью мировоззрения нашего народа. Наш взгляд на мир сформировался во многом благодаря этим фильмам.

Меньшов был выдающимся режиссером, великим актером, и его уход — это огромное несчастье для нашей культуры. Я понимаю, это звучит банально, но в данном случае эти слова наполнены абсолютно истинным содержанием. Меньшов — действительно эпохальная фигура для нашего кинематографа, для нашей культуры. Поэтому для всех нас это — очень большая потеря.

Популярность его главных фильмов была так велика в первую очередь потому, что эти картины очень талантливы. А происхождение всего, что по-настоящему талантливо, на самом деле непонятно. Это просто невероятно талантливо, вот и все. Критики и кинематографисты могут долго анализировать причины популярности картин Меньшова, но главный ответ будет такой: потому что он создавал их душой.

Меньшов, кстати, был абсолютно советский человек. Настоящий советский режиссер. И при этом он был очень русский человек. В нем не было противоречий. Вместе с ним уходит великая советская эпоха. Потому что Владимир Валентинович был до мозга костей советским художником и советским человеком. Его душа, которую он вкладывал в свои фильмы и в свои роли… Наверно, зритель это чувствовал. Только так это можно объяснить.

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режиссер владимир меньшов карен шахназаров
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