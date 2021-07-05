Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 10:31
10:27
Происшествия
Сочинские подразделения спасателей приведены в режим ЧС из-за паводка
10:24
Общество
Спецпоказ фильма «Берегись автомобиля» пройдет в московском парке «Музеон»
10:24
Весь мир
Два человека стали жертвами урагана «Эльза» в Доминикане
10:23
Происшествия
Ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей
10:22
Весь мир
США опровергли сообщения об обстреле американской базы в Сирии
10:21
Общество
Российский инфекционист заявил, что коронавирус стал маскироваться под сезонную простуду
10:20
Происшествия
Крымчанин предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
10:19
Экономика
Продажу квартир с материнским капиталом могут упростить в России
10:19
Общество
Фестиваль Всемирная фольклориада торжественно открыли в Уфе
10:17
Происшествия
Двух пенсионерок доставили в больницу после ливней в Бахчисарайском районе Крыма
Все новости

Десятки человек пострадали при взрыве в Таиланде

  /   Обновлено: 05 июля 2021 09:21
Происшествия
Десятки человек пострадали при взрыве в Таиланде
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Бангкок, 5 июля. Мощный взрыв прогремел на заводе по производству гранулированного полиэтилена в тайской провинции Самутпракан. Пострадали по меньшей мере 30 человек.

На территории завода расположено несколько складских помещений, в них хранятся 50 тонн химикатов. Взрыв раздался около 03:20 по местному времени, после чего начался пожар. Повреждения получили жилые дома, которые находятся в районе места ЧП.

Пострадавших доставили в различные медицинские учреждения. Губернатор провинции поручил провести эвакуацию населения из зоны в радиусе пяти километров от предприятия. На месте работают сотрудники экстренных служб, локализовать возгорание пока не удалось, пишет сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Десятки человек пострадали при взрыве в Таиланде
взрыв таиланд завод
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru