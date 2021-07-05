Десятки человек пострадали при взрыве в Таиланде

Бангкок, 5 июля. Мощный взрыв прогремел на заводе по производству гранулированного полиэтилена в тайской провинции Самутпракан. Пострадали по меньшей мере 30 человек.

На территории завода расположено несколько складских помещений, в них хранятся 50 тонн химикатов. Взрыв раздался около 03:20 по местному времени, после чего начался пожар. Повреждения получили жилые дома, которые находятся в районе места ЧП.

Пострадавших доставили в различные медицинские учреждения. Губернатор провинции поручил провести эвакуацию населения из зоны в радиусе пяти километров от предприятия. На месте работают сотрудники экстренных служб, локализовать возгорание пока не удалось, пишет сайт 360tv.ru.