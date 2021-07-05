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Инаугурация президента Сирии Башара Асада назначена на 17 июля
Весь мир
Инаугурация президента Сирии Башара Асада назначена на 17 июля
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Дамаск, 5 июля. Победитель президентских выборов в Сирии Башар Асад принесет присягу 17 июля. После инаугурации государственный лидер сформирует новый кабинет министров и определит задачи руководства страны на новый срок своих полномочий.

В интервью для корреспондентов Федерального агентства новостей министр промышленности арабской республики Зияд Саббаг выразил уверенность в том, что Асад займется в первую очередь восстановлением сельскохозяйственного и промышленного секторов экономики, которые сильно пострадали из-за разрушительной войны и продолжают нести убытки из-за односторонних западных санкций.

«Я уверен, что наибольшее внимание президента будет сфокусировано на промышленности. Глава государства всегда заинтересован в производственном секторе. Правительство предпримет ряд шагов по экономическому  развитию в важнейших областях. Не секрет, что Сирия всегда придавала большое значение сельскому хозяйству. И эти два сектора будут в приоритете», — пояснил глава сирийского минпрома.

Развернутое интервью ФАН с Зиядом Саббагом готовится к публикации в ближайшие дни.

Президентские выборы состоялись в Сирии 26 мая, а их окончательные результаты были объявлены 28-го. За Башара Асада отдали свои голоса 13 миллионов человек — 95,1% от всех проголосовавших. При этом явка достигла 78%. Также на высший государственный пост претендовали юрист Махмуд Мари и бывший министр по делам Народного совета Абдалла Саллюм Абдалла.

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