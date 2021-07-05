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Аналитик Григорян спрогнозировал курс доллара до конца лета
Экономика
Аналитик Григорян спрогнозировал курс доллара до конца лета
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июля. Тренд на укрепление рубля завершается: несмотря на поддержку нацвалюты после саммита в Женеве, глобальных изменений не произошло.

Еще в начале лета были ожидания, что российская нацвалюта закрепится в коридоре 70-72 рубля, однако уже сейчас очевидно, что рубль перешагнул этот барьер, заявил в беседе с агентством «Прайм» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. В настоящий момент поддержку оказывают нефтяные котировки, которые стабильны во многом благодаря переговорам США и Ирана.

Еще один фактор, который значительнее остальных влияет на курс рубля — пандемия коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему нестабильна, вакцинация только набирает обороты, отметил эксперт. Поэтому ждать укрепления нацвалюты к концу лета пока не стоит.

К концу августа можно ожидать снижения курса доллара до 70 рублей или чуть ниже, заявил ранее инвестор Андрей Верников. Доллар ближе к Новому году может оказаться в районе 74-76 рублей.

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