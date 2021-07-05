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Правительство России обсуждает концепцию донастройки налоговой системы

  /   Обновлено: 05 июля 2021 09:17
Экономика
Правительство России обсуждает концепцию донастройки налоговой системы
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 5 июля. Вопрос повышения налоговой и акцизной нагрузки обсуждался в ходе заседания правительственной бюджетной комиссии.

Концепция донастройки предусматривает повышение отчислений в бюджет в 2022–2024 годах на 400 млрд рублей ежегодно. В ее рамках предлагается повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, а также расширить режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяников.

Также в числе мер коррекция системы налогообложения состоятельных граждан и изменение системы уплаты акцизов, пишет «Ведомости».

Комиссия Кабмина РФ о законопроектной деятельности ранее не поддержала проект закона о введении налога на роскошь.

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