Правительство России обсуждает концепцию донастройки налоговой системы

Москва, 5 июля. Вопрос повышения налоговой и акцизной нагрузки обсуждался в ходе заседания правительственной бюджетной комиссии.

Концепция донастройки предусматривает повышение отчислений в бюджет в 2022–2024 годах на 400 млрд рублей ежегодно. В ее рамках предлагается повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, а также расширить режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяников.

Также в числе мер коррекция системы налогообложения состоятельных граждан и изменение системы уплаты акцизов, пишет «Ведомости».

Комиссия Кабмина РФ о законопроектной деятельности ранее не поддержала проект закона о введении налога на роскошь.