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Военные железнодорожники расчистят более 20 га лесополосы для второго полотна БАМ

  /   Обновлено: 05 июля 2021 09:30
Армия
Военные железнодорожники расчистят более 20 га лесополосы для второго полотна БАМ
wikipedia.org  /  Трансмашхолдинг/Attribution

Москва, 5 июля. Военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа начали расчистку лесополосы для строительства второго полотна Байкало-Амурской магистрали.

Работы проводятся в рамках реконструкции БАМ. Сейчас военнослужащие уже подготовили для строительных работ территорию площадью более 10 гектаров. Впереди им предстоит расчистить еще 20 гектаров для строительства нового железнодорожного полотна, а также автодороги.

Согласно имеющимся данным, военные используют ручной инструмент и бензопилы. Это связано с наличием вечномерзлых грунтов, что не позволяет задействовать технику на данном этапе строительства.

Ранее бойцы ВВО приступили к возведению защитной дамбы в Еврейской автономной области для предотвращения подтопления населенных пунктов. Кроме того, как сообщает RT, подразделения Восточного военного округа провели учения на Сахалине и Курилах.

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россия вво бам
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