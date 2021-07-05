Военные железнодорожники расчистят более 20 га лесополосы для второго полотна БАМ

Москва, 5 июля. Военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа начали расчистку лесополосы для строительства второго полотна Байкало-Амурской магистрали.

Работы проводятся в рамках реконструкции БАМ. Сейчас военнослужащие уже подготовили для строительных работ территорию площадью более 10 гектаров. Впереди им предстоит расчистить еще 20 гектаров для строительства нового железнодорожного полотна, а также автодороги.

Согласно имеющимся данным, военные используют ручной инструмент и бензопилы. Это связано с наличием вечномерзлых грунтов, что не позволяет задействовать технику на данном этапе строительства.

Ранее бойцы ВВО приступили к возведению защитной дамбы в Еврейской автономной области для предотвращения подтопления населенных пунктов. Кроме того, как сообщает RT, подразделения Восточного военного округа провели учения на Сахалине и Курилах.