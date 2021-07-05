Свыше 150 российских туристов изолированы на Кубе из-за COVID-19

Гавана, 5 июля. Власти Кубы поместили на карантин более 150 россиян. Все они получили положительный результат теста на COVID-19 при прилете в республику.

Сейчас туристы находятся в своих гостиничных номерах и ждут новых ПЦР-тестов. Россияне прилетели на Кубу тремя рейсами в период с 30 июня по 2 июля, уточнила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

«На первом из них, 30 июня, тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человека с положительным результатом на COVID-19, включая членов экипажа», — цитирует ее РИА Новости.

Результаты второго ПЦР-теста подтвердили наличие коронавируса у 33 туристов. Одного мужчину доставили в больницу Гаваны с осложнениями.

Власти Таиланда ранее возобновили поездки на остров Пхукет для иностранных туристов, сделавших прививку от COVID-19. Однако текущее решение пока не распространяется на россиян.