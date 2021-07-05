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Омбудсмен Шабанов расскажет об обязательной вакцинации и правах человека

  /   Обновлено: 05 июля 2021 09:30
Общество
Омбудсмен Шабанов расскажет об обязательной вакцинации и правах человека
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Проведение обязательной вакцинации отдельных категорий граждан с целью защиты населения от COVID-19 не противоречит Конституции, заявили юристы Федеральной палаты адвокатов России. Однако в социальных сетях не утихают споры противников и сторонников обязательной вакцинации.

Может ли работник отказаться от вакцинации по личным мотивам? Что такое медицинский отвод от вакцинации и как он правильно оформляется? Действительно ли в законодательстве России прописывается добровольность любой вакцинации? О чем говорят два базовых медицинских закона — №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»? Имеют ли региональные власти право вводить некие требования обязательности прививок для определенных групп населения?

Может ли работодатель отстранить непривитого работника, и на какой срок? Есть ли в других странах требования об обязательности прививок?

На эти и другие вопросы на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.

Брифинг пройдет в понедельник, 5 июля, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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