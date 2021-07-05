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Минздрав внедрит цифровой генетический паспорт для россиян
Общество
Минздрав внедрит цифровой генетический паспорт для россиян
roszdravnadzor.ru  /  Росздравнадзор

Екатеринбург, 5 июля. Цифровой генетический паспорт, в котором будет находиться информация о геномном секвенировании, создаст Минздрав РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом министр рассказал студентам Уральского государственного медицинского университета во время рабочей поездки в Екатеринбург. Мурашко также отметил, что на данный момент Минздрав РФ занят разработкой генетических профилей пациентов, начиная с младенцев.

«С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт оцифрованный генетический паспорт человека», отметил министр.

Во время беседы со студентами Мурашко также анонсировал персональные обследования переболевших коронавирусом. По словам министра, в скором времени медики смогут в индивидуальном порядке приглашать на осмотр пациентов, которые уже перенесли заболевание.

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Михаил Мурашко екатеринбург минздрав
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