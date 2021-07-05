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Как российские школы и ученики справились с ЕГЭ
Общество
Как российские школы и ученики справились с ЕГЭ
Федеральное агентство новостей  / 

Как в этом году сдали ЕГЭ российские школьники, сколько было стобальников и из каких регионов, как наказывали тех, кто списывал и почему типичный россиянин предпочитает критиковать ЕГЭ. Об этом и не только на брифинге в пресс-центре «Патриот» расскажет член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.

Брифинг пройдет в понедельник, 5 июля, в 12:00.

Напомним, социологические опросы показывают, что большинство населения России считает единый государственный экзамен (ЕГЭ) плохой заменой обычным экзаменам. Падение качества школьной подготовки обыватели увязывают с введением ЕГЭ. Однако, профессионалы – преподаватели школ и вузов – считают иначе.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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