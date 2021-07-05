Роспотребнадзор назвал экономические потери России за 2021 год из-за COVID-19

Москва, 5 июля. Россия потеряла почти 1 трлн рублей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Точная цифра составила 997,06 млрд. Это, по подсчетам экспертов, в 1,4 раза превышает суммарный ущерб от остальных инфекционных заболеваний, сообщается в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 миллиардов рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 — 108 миллиардов рублей», — написано в докладе.

При этом 515 млрд рублей потерял федеральный бюджет. Эти средства были направлены на борьбу с COVID-19 для поддержки населения и предприятий.

Роспотребнадзор также отчитался об уровне заболеваемости ВИЧ в России. Согласно сведениям ведомства, этот показатель сократился на 25% в 2020 году.