Как построить успешную карьеру госчиновника, расскажет доцент РАНХиГС

Приемная кампания в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) уже в самом разгаре. Как обучают будущих чиновников, кто может поступить в академию и на каких условиях, куда идут работать выпускники, как выглядит новое поколение государственных менеджеров?

На эти и другие вопросы ответит доцент кафедры журналистики и медиа коммуникаций, кандидат культурологических наук СЗИУ РАНХиГС Никита Гришанин в студии медиацентра «Патриот».

Брифинг Никиты Гришанина состоится в понедельник, 5 июля, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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