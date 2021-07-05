Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 08:56
08:55
Пресс-центр
Омбудсмен Шабанов расскажет об обязательной вакцинации и правах человека
08:55
Общество
Минздрав внедрит цифровой генетический паспорт для россиян
08:51
Происшествия
Свыше 150 российских туристов изолированы на Кубе из-за COVID-19
08:47
Общество
Как российские школы и ученики справились с ЕГЭ
08:44
Экономика
Роспотребнадзор назвал экономические потери России за 2021 год из-за COVID-19
08:43
Россия
Как построить успешную карьеру госчиновника, расскажет доцент РАНХиГС
08:34
Происшествия
Жители Энгельса не могут попасть в Саратов из-за ремонта моста
08:31
Происшествия
Выстреливший себе в лицо трехлетний ребенок остается в тяжелом состоянии
08:31
Общество
Депутат ГД Ганзя предложила снижать цены по советской системе
08:27
Происшествия
Оперштаб Сочи по ликвидации последствий непогоды работает без перерывов
Все новости

Депутат ГД Ганзя предложила снижать цены по советской системе
Общество
Депутат ГД Ганзя предложила снижать цены по советской системе
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 5 июля. Депутат Государственной Думы от КПРФ Вера Ганзя заявила о необходимости возвращения к советской системе ценообразования на ряд ключевых позиций.

Парламентарий уверена, что при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за рубежом, передает «Говорит Москва». Ганзя подчеркнула, что следует изучить торговые надбавки ретейлеров, производителей и «обуздать их аппетиты». Она также назвала повышение цен на товары первой необходимости безнравственным.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов отреагировал на предложение члена комитета Госдумы по энергетике Дмитрия Ионина о компенсации россиянам оплаты за ЖКХ из средств федерального бюджета. По словам парламентария, в этой инициативе нет ничего инновационного.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат ГД Ганзя предложила снижать цены по советской системе
госдума депутат ценообразование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru