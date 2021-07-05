Депутат ГД Ганзя предложила снижать цены по советской системе

Москва, 5 июля. Депутат Государственной Думы от КПРФ Вера Ганзя заявила о необходимости возвращения к советской системе ценообразования на ряд ключевых позиций.

Парламентарий уверена, что при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за рубежом, передает «Говорит Москва». Ганзя подчеркнула, что следует изучить торговые надбавки ретейлеров, производителей и «обуздать их аппетиты». Она также назвала повышение цен на товары первой необходимости безнравственным.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов отреагировал на предложение члена комитета Госдумы по энергетике Дмитрия Ионина о компенсации россиянам оплаты за ЖКХ из средств федерального бюджета. По словам парламентария, в этой инициативе нет ничего инновационного.