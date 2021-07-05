Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 08:56
08:53
Общество
Минздрав внедрит цифровой генетический паспорт для россиян
08:51
Происшествия
Свыше 150 российских туристов изолированы на Кубе из-за COVID-19
08:47
Общество
Как российские школы и ученики справились с ЕГЭ
08:44
Экономика
Роспотребнадзор назвал экономические потери России за 2021 год из-за COVID-19
08:43
Россия
Как построить успешную карьеру госчиновника, расскажет доцент РАНХиГС
08:34
Происшествия
Жители Энгельса не могут попасть в Саратов из-за ремонта моста
08:31
Происшествия
Выстреливший себе в лицо трехлетний ребенок остается в тяжелом состоянии
08:31
Общество
Депутат ГД Ганзя предложила снижать цены по советской системе
08:27
Происшествия
Оперштаб Сочи по ликвидации последствий непогоды работает без перерывов
08:26
Общество
Мурашко анонсировал персональные обследования переболевших COVID-19 в России
Все новости

Выстреливший себе в лицо трехлетний ребенок остается в тяжелом состоянии
Происшествия
Выстреливший себе в лицо трехлетний ребенок остается в тяжелом состоянии
wikipedia.org  /  RegBarc / CC BY 2.5

Саратов, 5 июля. Случайно выстреливший себе в лицо трехлетний ребенок остается в тяжелом состоянии. Подробности рассказала уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Ребенок пострадал во время игры в травматическим пистолетом, принадлежащим его отцу. Оружие было заряжено сигнальными патронами.  

«Состояние тяжелое. Находится в Саратовской областной больнице. На вопрос, нужно ли в Москву, врачи говорят, что делается все возможное и невозможное на месте. Никаких прогнозов», — написала Загородняя в Instagram.

Из-за технических проблем мальчика не сразу сумели доставить из Балаково в Саратов. У реанимобиля лопнули сразу три колеса после попадания в дорожную яму.  

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Выстреливший себе в лицо трехлетний ребенок остается в тяжелом состоянии
ребенок выстрел травматический пистолет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru