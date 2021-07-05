Саратов, 5 июля. Случайно выстреливший себе в лицо трехлетний ребенок остается в тяжелом состоянии. Подробности рассказала уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.



Ребенок пострадал во время игры в травматическим пистолетом, принадлежащим его отцу. Оружие было заряжено сигнальными патронами.

«Состояние тяжелое. Находится в Саратовской областной больнице. На вопрос, нужно ли в Москву, врачи говорят, что делается все возможное и невозможное на месте. Никаких прогнозов», — написала Загородняя в Instagram.

Из-за технических проблем мальчика не сразу сумели доставить из Балаково в Саратов. У реанимобиля лопнули сразу три колеса после попадания в дорожную яму.