Оперштаб Сочи по ликвидации последствий непогоды работает без перерывов

Сочи, 5 июля. Критический подъем воды из-за сильных дождей наблюдается в Адлерском и Хостинском районах города Сочи.

По распоряжению местных властей сирено-речевые датчики оповещения населения о возможном выходе воды из берегов были включены на проблемных участках. Вместе с тем круглосуточное дежурство в городе осуществляют экипажи экстренных служб для оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация последствий шторма происходит в четырех внутригородских районах города. В мероприятиях задействованы около 50 бригад МЧС и более 30 единиц техники.