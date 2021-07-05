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Оперштаб Сочи по ликвидации последствий непогоды работает без перерывов
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Оперштаб Сочи по ликвидации последствий непогоды работает без перерывов
Пресс-служба МЧС России по Новгородской области

Сочи, 5 июля. Критический подъем воды из-за сильных дождей наблюдается в Адлерском и Хостинском районах города Сочи.

По распоряжению местных властей сирено-речевые датчики оповещения населения о возможном выходе воды из берегов были включены на проблемных участках. Вместе с тем круглосуточное дежурство в городе осуществляют экипажи экстренных служб для оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация последствий шторма происходит в четырех внутригородских районах города. В мероприятиях задействованы около 50 бригад МЧС и более 30 единиц техники.

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