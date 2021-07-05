Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 08:56
08:53
Общество
Минздрав внедрит цифровой генетический паспорт для россиян
08:51
Происшествия
Свыше 150 российских туристов изолированы на Кубе из-за COVID-19
08:47
Общество
Как российские школы и ученики справились с ЕГЭ
08:44
Экономика
Роспотребнадзор назвал экономические потери России за 2021 год из-за COVID-19
08:43
Россия
Как построить успешную карьеру госчиновника, расскажет доцент РАНХиГС
08:34
Происшествия
Жители Энгельса не могут попасть в Саратов из-за ремонта моста
08:31
Происшествия
Выстреливший себе в лицо трехлетний ребенок остается в тяжелом состоянии
08:31
Общество
Депутат ГД Ганзя предложила снижать цены по советской системе
08:27
Происшествия
Оперштаб Сочи по ликвидации последствий непогоды работает без перерывов
08:26
Общество
Мурашко анонсировал персональные обследования переболевших COVID-19 в России
Все новости

Мурашко анонсировал персональные обследования переболевших COVID-19 в России

  /   Обновлено: 05 июля 2021 08:37
Общество
Мурашко анонсировал персональные обследования переболевших COVID-19 в России
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Екатеринбург, 5 июля. Медики будут в персональном порядке приглашать на осмотр пациентов, которые перенесли COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Обследование будет производиться для оценки состояния переболевших COVID-19 граждан. После этой процедуры врачи смогут принимать решение о необходимости назначения лечения или госпитализации пациента.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», заявил Мурашко во время визита в Уральский государственный медицинский университет.

Министр ранее заявил о готовности вакцины от коронавируса для иностранных студентов. Подготовленные дозы препарата предназначены для обучающихся вузов, прибывших в Россию из-за рубежа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мурашко анонсировал персональные обследования переболевших COVID-19 в России
обследование мурашко коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru