Мурашко анонсировал персональные обследования переболевших COVID-19 в России

Екатеринбург, 5 июля. Медики будут в персональном порядке приглашать на осмотр пациентов, которые перенесли COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Обследование будет производиться для оценки состояния переболевших COVID-19 граждан. После этой процедуры врачи смогут принимать решение о необходимости назначения лечения или госпитализации пациента.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», — заявил Мурашко во время визита в Уральский государственный медицинский университет.

Министр ранее заявил о готовности вакцины от коронавируса для иностранных студентов. Подготовленные дозы препарата предназначены для обучающихся вузов, прибывших в Россию из-за рубежа.