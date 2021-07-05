Россия подготовила запасы вакцины от COVID-19 для иностранных студентов

Екатеринбург, 5 июля. Первая партия препарата от коронавируса готова для вакцинации иностранных студентов в России. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Подготовленная партия вакцины будет направляться на прививочную кампанию от COVID-19 для студентов и граждан, прибывших из-за рубежа. Об этом Мурашко заявил в ходе посещения Уральского государственного медицинского университета в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.

Россияне начали активнее прививаться от коронавируса, о чем свидетельствует частота обращений граждан в медицинские учреждения. Рост темпа вакцинации среди населения увеличился в пять раз относительно начала весны текущего года.