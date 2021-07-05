Россия указала на преобладание представителей коллективного Запада в СБ ООН

Москва, 5 июля. Количество государств «коллективного Запада» в Совете Безопасности ООН не должно увеличиваться. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он прокомментировал намерение Германии при поддержке Великобритании стать постоянным членом Совбеза. Россия выступает против этого события, так как в составе уже достаточно государств «коллективного Запада», передают «Известия».

«Если вы посмотрите на Совет Безопасности, то от «коллективного Запада» там представлено шесть стран. Удельный вес западных государств в мировой политике, населении мира непропорционален этому количеству», — отметил Полянский.

Любая реформа СБ ОНН должна получить широкое одобрение и способствовать улучшению деятельности организации. Зампостпреда напомнил, что этот вопрос обсуждается на протяжении 20 лет и до сих пор не решен.

Полянский ранее жестко раскритиковал заявление экс-посла США Майкла Макфола о «слабости» России. Он отметил, что в США убивают невинных людей и свергают законную власть, называя эти действия порядком.