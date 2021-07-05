Жители Энгельса не могут попасть в Саратов из-за ремонта моста

Энгельс, 5 июля. Жители города испытывают серьезные проблемы с поездками в Саратов. Из-за ремонтных работ на мосту Саратов — Энгельс появилась многокилометровая пробка.



Напомним, что многие жители Энгельса учатся и работают в Саратове: города разделяет всего десять километров. Мост Саратов — Энгельс является единственной удобной транспортной артерией.

«Утром опоздала на работу из-за пробки. Помимо ремонтных работ, у моста произошло еще и несколько аварий. Движение доступно только по одной полосе. Когда ситуация будет налажена, не знаю: все выглядит достаточно грозно», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Энгельса Людмила Петухова.

Ранее шестилетний мальчик пострадал в ДТП с двумя иномарками в центре Саратова. Полиция проводит проверку произошедшего.