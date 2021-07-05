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Жители Энгельса не могут попасть в Саратов из-за ремонта моста
Происшествия
Жители Энгельса не могут попасть в Саратов из-за ремонта моста
Невские Новости  / 

Энгельс, 5 июля. Жители города испытывают серьезные проблемы с поездками в Саратов. Из-за ремонтных работ на мосту Саратов — Энгельс появилась многокилометровая пробка. 

Напомним, что многие жители Энгельса учатся и работают в Саратове: города разделяет всего десять километров. Мост Саратов — Энгельс является единственной удобной транспортной артерией. 

«Утром опоздала на работу из-за пробки. Помимо ремонтных работ, у моста произошло еще и несколько аварий. Движение доступно только по одной полосе. Когда ситуация будет налажена, не знаю: все выглядит достаточно грозно», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Энгельса Людмила Петухова. 

Ранее шестилетний мальчик пострадал в ДТП с двумя иномарками в центре Саратова. Полиция проводит проверку произошедшего.

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