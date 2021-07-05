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Происшествия
Сочинские подразделения спасателей приведены в режим ЧС из-за паводка
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Спецпоказ фильма «Берегись автомобиля» пройдет в московском парке «Музеон»
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Два человека стали жертвами урагана «Эльза» в Доминикане
10:23
Происшествия
Ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей
10:22
Весь мир
США опровергли сообщения об обстреле американской базы в Сирии
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Российский инфекционист заявил, что коронавирус стал маскироваться под сезонную простуду
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Происшествия
Крымчанин предстанет перед судом за убийство маленькой дочери
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Продажу квартир с материнским капиталом могут упростить в России
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Общество
Фестиваль Всемирная фольклориада торжественно открыли в Уфе
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Происшествия
Двух пенсионерок доставили в больницу после ливней в Бахчисарайском районе Крыма
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Байден объявил о восстановлении США после пандемии. События дня

Видео
Байден объявил о восстановлении США после пандемии. События дня
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Байден объявил о восстановлении США после пандемии

США постепенно возвращаются к привычной жизни после пандемии коронавируса. Об этом заявил глава американского государства Джо Байден в своей речи в честь Дня независимости страны. По словам хозяина Белого дома, COVID-19 полностью еще не побежден, но «он больше не парализует и не контролирует» жизнь Штатов. Ранее официальный Вашингтон заявил о готовности начать применение бустерной, то есть дополнительной третьей дозы вакцины от коронавируса в случае чрезвычайной ситуации. Окончательное решение пока не принято.

Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом

Байден объявил о восстановлении США после пандемии. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Президента России

Главу правительства Люксембурга Ксавье Беттеля отправили в больницу с COVID-19, которым тот заболел после саммита Евросоюза. Премьер-министра карликового государства госпитализировали на сутки для того, чтобы соблюсти все меры предосторожности и провести дополнительные обследования. Положительный тест на наличие коронавирусной инфекции в организме «люксембургский пациент» получил около недели назад. Это случилось менее чем через двое суток после саммита Евросоюза в Брюсселе. В той встрече приняли участие еще 26 других лидеров стран ЕС.

Начался прием заявок от кандидатов на выборы в Госдуму

Байден объявил о восстановлении США после пандемии. События дня
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

ЦИК начал прием заявок для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Политические партии России должны предоставить необходимые документы с 5 июля по 4 августа. Выборы пройдут в «единый день голосования» с 17 по 19 сентября. Депутаты в российский парламент избираются на пять лет по смешанной системе. По партийным спискам проходят 225 человек, еще столько же — по одномандатным округам в течение одного тура.

Один человек стал жертвой урагана в Сочи

Байден объявил о восстановлении США после пандемии. События дня
Prt Scr youtube.com  / Интер Сторис

Шквалистый ветер и ливень стали причиной отключений энергоснабжения в семи населенных пунктах Сочи. В ликвидации последствий стихии были задействованы более 50 человек и 30 единиц техники. Накануне на курортный город обрушился ливень с ураганным ветром. Власти объявили штормовое предупреждение. Не обошлось без жертв: один человек погиб и еще двое пострадали в результате падения деревьев из-за сильных порывов ветра.

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