Байден объявил о восстановлении США после пандемии. События дня

Байден объявил о восстановлении США после пандемии США постепенно возвращаются к привычной жизни после пандемии коронавируса. Об этом заявил глава американского государства Джо Байден в своей речи в честь Дня независимости страны. По словам хозяина Белого дома, COVID-19 полностью еще не побежден, но «он больше не парализует и не контролирует» жизнь Штатов. Ранее официальный Вашингтон заявил о готовности начать применение бустерной, то есть дополнительной третьей дозы вакцины от коронавируса в случае чрезвычайной ситуации. Окончательное решение пока не принято.

Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом kremlin.ru / Пресс-служба Президента России Главу правительства Люксембурга Ксавье Беттеля отправили в больницу с COVID-19, которым тот заболел после саммита Евросоюза. Премьер-министра карликового государства госпитализировали на сутки для того, чтобы соблюсти все меры предосторожности и провести дополнительные обследования. Положительный тест на наличие коронавирусной инфекции в организме «люксембургский пациент» получил около недели назад. Это случилось менее чем через двое суток после саммита Евросоюза в Брюсселе. В той встрече приняли участие еще 26 других лидеров стран ЕС.

Начался прием заявок от кандидатов на выборы в Госдуму duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации ЦИК начал прием заявок для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму. Политические партии России должны предоставить необходимые документы с 5 июля по 4 августа. Выборы пройдут в «единый день голосования» с 17 по 19 сентября. Депутаты в российский парламент избираются на пять лет по смешанной системе. По партийным спискам проходят 225 человек, еще столько же — по одномандатным округам в течение одного тура.