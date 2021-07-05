Киев, 5 июля. Бойцы ВСУ, участвовавшие в братоубийственной войне, разочаровались в украинской власти, которая обманула военных. Об этом заявил так называемый атэошник в эфире телеканала «Наш».

Президент Украины Владимир Зеленский «отнял родину» у дозвонившегося в студию бойца. Глава государства принял закон, запрещающий русский язык, в результате чего военный стал человеком второго сорта.

«Путин оказался прав», — констатировал мужчина, ссылаясь на заявление российского президента о разделении единого русского народа.

Военный припомнил и обещания украинской власти дать участникам братоубийственной войны землю. В итоге руководство Украины «всех кинуло» и «продолжило пиариться».

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров ранее обратил внимание на отличия в заявлениях Зеленского о русских и украинцах. Он иронично подметил, что президент «переобулся в полете».