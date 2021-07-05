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Хакер ради веселья взломал соцсеть сторонников Трампа в день запуска
Политика
Хакер ради веселья взломал соцсеть сторонников Трампа в день запуска
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 июля. Соцсеть сторонников экс-президента США Дональда Трампа под названием Gettr была взломана в первый день работы. Хакер влез в платформу «ради веселья», передали в Business Insider.

В первый же день функционирования от рук киберпреступника пострадали самые популярные аккаунты соцсети, в числе которых подтвержденные страницы экс-госсекретаря Майка Помпео и бывшего пресс-секретаря Трампа Джейсона Миллера. Кроме того, хакер атаковал и официальную страницу поддержки Gettr.

Как рассказал сам злоумышленник, он решил взломать соцсеть бывшего главы Белого дома, чтобы повеселиться. К тому же, по его словам, это было сделать легко, поскольку руководство платформы не уделило внимание вопросу защищенности перед запуском. Хакер также поменял имена на учетных записях высокопоставленных политиков на призывы к «освобождению Палестины».

По задумке, Gettr должна была стать ответом на занесения популярными соцсетями аккаунтов Трампа в черный список. Экс-президента США ранее заблокировали в Twitter, Facebook и Instagram.

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Дональд Трамп сша gettr
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