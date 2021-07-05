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Иностранные автоконцерны задумались о выпуске электрокаров в России

  /   Обновлено: 05 июля 2021 08:04
Общество
Иностранные автоконцерны задумались о выпуске электрокаров в России
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 5 июля. Большая часть работающих в России иностранных автоконцернов изучают возможность выпуска электромобилей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Российское министерство также планирует заключать специнвестконтракты по комплектующим электрокарам.

«Планируем и заключить специнвестконтракты с производителями компонентов силовой электроники, систем накопления энергии и других комплектующих электрических транспортных средств», сказала Мантуров в разговоре с ТАСС.

В начале лета французская компания Renault представил электрокар Megane E-Tech. Автомобиль планируют презентовать в конце года.

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