Иностранные автоконцерны задумались о выпуске электрокаров в России

Москва, 5 июля. Большая часть работающих в России иностранных автоконцернов изучают возможность выпуска электромобилей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Российское министерство также планирует заключать специнвестконтракты по комплектующим электрокарам.

«Планируем и заключить специнвестконтракты с производителями компонентов силовой электроники, систем накопления энергии и других комплектующих электрических транспортных средств», — сказала Мантуров в разговоре с ТАСС.