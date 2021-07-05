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Российские регионы отказались от закрытия ретейлов и общепита

  /   Обновлено: 05 июля 2021 08:04
Общество
Российские регионы отказались от закрытия ретейлов и общепита
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 июля. Российские регионы не будут вводить локдаун для мест общественного питания и зон торговли. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Одним из возможных сценариев, в ходе которого будет принято решение о введении полного локдауна, может стать значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России. Если ничего экстраординарного не случится, общие точки торговли и места общественного питания продолжат свою работу в штатном режиме, но при соблюдении строгих правил Роспотребнадзора.

«Здесь тонкая грань не допускать ухудшения ситуации, беречь людей и в то же время не ударить по отраслям экономики. Мы видим, что регионы стараются выбирать золотую середину. И еще раз повторюсь: чем больше людей будет привито, тем менее жесткие меры будут применяться», подытожил министр.

Ранее стало известно, что иностранные автоконцерны задумались о выпуске электрокаров в России. Российское министерство также планирует заключать специнвестконтракты по комплектующим электромобилей.

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Денис Мантуров минпромторг торговля локдаун общепиты
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