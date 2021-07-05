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Мантуров: серийное производство танка «Армата» начнется в 2022 году

  /   Обновлено: 05 июля 2021 07:57
Общество
Мантуров: серийное производство танка «Армата» начнется в 2022 году
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 5 июля. Танк Т-14 «Армата» находится на финальной стадии прохождения государственных испытаний. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Чиновник отметил, что их серийное производство начнется со следующего года. Это произойдет сразу, как только будут пройдены испытания.

Танк Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата» впервые был продемонстрирован 9 мая 2015 года на Параде Победы. В 2019 боевая машина прошла первоначальные испытания.

Киев старается не отставать в военно-техническом производстве. По заявлению украинских конструкторов, в разработке находится таинственный танк «Нота», который не сможет составить конкуренцию Т-14 «Армата».

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армата мантуров серийное производство
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