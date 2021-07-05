Минпромторг России ожидает увеличение продаж легковых машин в 2021 году

Москва, 5 июля. Продажи легковых автомобилей в России могут вырасти на четыре-пять процентов на фоне повышенного спроса и дефицита компонентов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Прогноз по росту продаж легковых автомобилей может достигать пяти процентов, считает Мантуров. Минпромторг, по словам главы ведомства, планирует возобновить программу льготного автокредитования в текущем году, пишет ТАСС.

«Повышенный спрос, который по каким-то категориям превышает предложение, действительно присутствует. Мы стараемся купировать совместно с автопроизводителями сложности, и очень надеюсь, что каких-то резких дополнительных вводных не появится», — отметил министр.

Большая часть работающих на территории России иностранных автоконцернов рассматривают возможность выпускать электромобили. Минпромторг РФ планирует заключать специальные контракты по комплектующим этим транспортным средствам.