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Мантуров: Россия сможет выпустить около 45 млн доз вакцин к концу года

  /   Обновлено: 05 июля 2021 08:11
Общество
Мантуров: Россия сможет выпустить около 45 млн доз вакцин к концу года
inforeactor.ru  /  Артеменкова Александра

Москва, 5 июля. Российские производители противокоронавирусных препаратов обеспечат страну 90 млн доз вакцин к концу текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, уже в июле и августе ежемесячный прирост вакцины составит 30 млн комплектов. В сентябре объемы производства останутся на том же уровне, а в октябре планируется ввести дополнительные мощности на «Биокаде» и «Генериуме». Это обеспечит повышение производства почти на 50%, заявил Мантуров в интервью ТАСС.

Глава Минпромторга рассказал, что семь зарубежных стран заинтересованы в импорте отечественной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Среди них Индия, Мексика и Бангладеш.

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мантуров вакцина короанвирус
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