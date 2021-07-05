Мантуров: Россия сможет выпустить около 45 млн доз вакцин к концу года

Москва, 5 июля. Российские производители противокоронавирусных препаратов обеспечат страну 90 млн доз вакцин к концу текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, уже в июле и августе ежемесячный прирост вакцины составит 30 млн комплектов. В сентябре объемы производства останутся на том же уровне, а в октябре планируется ввести дополнительные мощности на «Биокаде» и «Генериуме». Это обеспечит повышение производства почти на 50%, заявил Мантуров в интервью ТАСС.

Глава Минпромторга рассказал, что семь зарубежных стран заинтересованы в импорте отечественной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Среди них Индия, Мексика и Бангладеш.