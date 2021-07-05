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Семь стран проявили интерес к покупке вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
Общество
Семь стран проявили интерес к покупке вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
pixabay.com

Москва, 5 июля. Представители семи стран заинтересовались закупкой вакцины от коронавирусной инфекции российского производства «ЭпиВакКорона». Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Среди заинтересовавшихся российским препаратом такие страны, как Индия, Мексика и Бангладеш. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минпромторга Мантурова.

Ранее Мантуров поддержал идею об обязательной вакцинации на промышленных предприятиях. По его словам, эта мера поможет стабильно функционировать отраслям, за которые отвечает министерство.

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Денис Мантуров индия минпромторг
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