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Мантуров заявил о росте темпа вакцинации населения России от COVID-19

  /   Обновлено: 05 июля 2021 07:18
Общество
Мантуров заявил о росте темпа вакцинации населения России от COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июля. Жители России стали чаще обращаться в медицинские учреждения для проведения вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, рост темпа вакцинации среди населения страны вырос в пять раз по сравнению с началом весны 2021 года. На данный момент в сутки прививаются более 500 тысяч человек, передает ТАСС.

«Сегодня уже почти вышли на полмиллиона (человек) в сутки. Это существенно отличается в большую сторону от того, что было, например, в марте 80-100 тысяч», привел статистику глава Минпромторга.

Ранее Онищенко назвал права, которые нарушает обязательная вакцинация. Депутат решительно не понимает, почему граждане так невнимательно относятся к своему здоровью и непременности прививок.

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мантуров вакцинация коронавирус
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