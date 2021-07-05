Полный отказ от жиров приближает старение

Москва, 5 июля. Ученые рекомендуют следить за своим рационом, чтобы хорошо себя чувствовать. Диетологи назвали наиболее распространенные ошибки питания, которые могут ускорить старение.

Употребление слишком большего количества натрия приводит к старению. Он содержится в переработанных упакованных продуктах питания. Диетологи сетуют, что отказ от всех жиров не является полезным. Они необходимы для поддержания роста клеток, защиты органов и помощи в усваивании витаминов.

Избыток сахара, включая скрытый сахар, который содержится в кетчупе и молоке, не молодит. Кроме того, клетчатка помогает поддерживать нормальную деятельность желудочно-кишечного тракта, предотвращает накопление токсинов, вызывающих онкозаболевания.

Ранее турецкий диетолог Семих Уресин рассказал о пользе клубники для организма. По его словам, ягода содержит много витаминов и минералов и способна защитить от диабета.