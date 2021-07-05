Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 07:25
07:22
Происшествия
Пожарные выехали на вызов в Красносельском районе Петербурга
07:20
Общество
Поезд «Ласточка» запустят между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре
07:18
Общество
Мантуров заявил о росте темпа вакцинации населения России от COVID-19
07:12
Общество
Полный отказ от жиров приближает старение
07:01
Общество
Показатель заболеваемости ВИЧ снизился в России в 2020 году
07:00
Общество
Это свобода: психолог объяснила, зачем давать ребенку карманные деньги
06:49
Происшествия
Частную клинику Москвы обвинили в смерти пациента от COVID-19
06:46
Происшествия
Умер сообщивший об «августовском путче» ведущий программы «Время» Юрий Петров
06:46
Происшествия
Устоявшую часть рухнувшего жилого дома взорвали во Флориде
06:46
Общество
Эпидемиолог Дедков посоветовал препараты для ревакцинации от COVID-19
Все новости

Поезд «Ласточка» запустят между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре
Общество
Поезд «Ласточка» запустят между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Хабаровск, 5 июля. Скоростной электропоезд «Ласточка» между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре планируется запустить в ближайшее время. Это будет первый состав такого класса на Дальнем Востоке.

Поезд разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из пяти вагонов с комфортным обустройством внутри и может развивать скорость до 160 км/ч.

«Сейчас работаем над тем, чтобы в перспективе запустить скоростной поезд «Ласточка» между Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском», написал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своих соцсетях.

Расстояние между городами составляет 400 км. По прямой получится около 270 км. Обычный поезд преодолевает это расстояние примерно за девять часов.

Недавно «Ласточка» стала курсировать между Самарой и станцией Жигулевское море в Тольятти. Составы ходят по шесть раз в день.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Поезд «Ласточка» запустят между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре
хабаровск ласточка дегтярев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru