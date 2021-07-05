Поезд «Ласточка» запустят между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре

Хабаровск, 5 июля. Скоростной электропоезд «Ласточка» между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре планируется запустить в ближайшее время. Это будет первый состав такого класса на Дальнем Востоке.

Поезд разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из пяти вагонов с комфортным обустройством внутри и может развивать скорость до 160 км/ч.

«Сейчас работаем над тем, чтобы в перспективе запустить скоростной поезд «Ласточка» между Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском», — написал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своих соцсетях.

Расстояние между городами составляет 400 км. По прямой получится около 270 км. Обычный поезд преодолевает это расстояние примерно за девять часов.

Недавно «Ласточка» стала курсировать между Самарой и станцией Жигулевское море в Тольятти. Составы ходят по шесть раз в день.