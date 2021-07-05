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Показатель заболеваемости ВИЧ снизился в России в 2020 году
Общество
Показатель заболеваемости ВИЧ снизился в России в 2020 году
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 5 июля. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ сохраняется напряженной в России, но ее показатель сократился на 25% в 2020 году. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора.

В прошлом году в России зафиксировали 61 232 новых случая болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека. Показатель в 2020 году составил 41,72 на 100 тысяч населения. В 2019 году он был 55,65, передает РИА Новости.

Повышение среднероссийского показателя заражения ВИЧ было зарегистрировано в 32 субъектах России в прошлом году. В тройку лидеров вошли Кемеровская область, Пермский край и Иркутская область.

Роспотребнадзор заявил о росте числа случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в 2020 году. Показатель вырос на 13% по сравнению с 2019 годом. Общее количество достигло более 37,5 миллиона случаев.

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роспотребнадзор вич инфекция
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