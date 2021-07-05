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Частную клинику Москвы обвинили в смерти пациента от COVID-19
Происшествия
Частную клинику Москвы обвинили в смерти пациента от COVID-19
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 5 июля. Московский следственный комитет возбудил уголовное дело против частной клиники, которая скрыла от пациента факт заболевания COVID-19.

Врачи «Европейской клиники» отпустили больного домой, несмотря на наличие у него инфекции. В результате этого пациент скончался, передает ТАСС.

«Неустановленные лица из числа руководства оказывающей медицинские услуги онкобольным ООО «Центр инновационных медицинских технологий» («Европейская клиника») оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни пациента, который позже скончался в одной из столичных больниц», рассказал представитель правоохранительных органов.

Ранее британский музыкант Zion умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. Предварительной причиной смерти называют повреждение головного мозга, вызванное кровотечением.

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