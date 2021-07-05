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Умер сообщивший об «августовском путче» ведущий программы «Время» Юрий Петров
Происшествия
Умер сообщивший об «августовском путче» ведущий программы «Время» Юрий Петров
Pr Scr youtube.com  /  @DerAndrej82

Москва, 5 июля. Диктор Юрий Петров, объявивший на всю страну об «августовском путче», ушел из жизни в Москве. Ему было 74 года.

Смерть бывшего ведущего программы «Время» подтвердила его коллега Алла Данько. Она на своей странице в Facebook вспомнила о работе с Петровым, отметив его профессионализм.

«Он был удивительно интеллигентным, ровным в отношениях, сдержанным и очень образованным человеком! Имел актерское и языковое образование. Первым сообщил о ГКЧП, после закрытия отдела снимался в кино. Юра, как мне жаль! Как рано! Соболезную семье!» написала Данько, назвав смерть Петрова катастрофой.

В конце июня стало известно о смерти актера Ростислава Гулбиса, которому было 32 года. Молодой человек был известен по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль: Зона отчуждения».

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