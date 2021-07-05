Устоявшую часть рухнувшего жилого дома взорвали во Флориде

Серфсайд, 5 июля. Оставшуюся часть жилого дома, который обрушился десять дней назад, снесли с помощью взрывчатки во Флориде. Местные телеканалы вели прямую трансляцию этой процедуры.

Местные власти незадолго до сноса попросили жителей окрестных домов не выходить на улицу в целях безопасности. Поисково-спасательную операцию на месте трагедии возобновят в ближайшее время. Решение об уничтожении уцелевшего крыла здания было принято из-за угрозы его неожиданного обрушения.

Власти Серфсайда ранее заявили, что будут рады помощи России в поисках жертв обрушения здания. Работу экстренных служб осложняют ливневые дожди.