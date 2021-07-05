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Российским военным выдадут более 600 новых квартир на Дальнем Востоке
Общество
Российским военным выдадут более 600 новых квартир на Дальнем Востоке
pixabay.com

Хабаровск, 5 июля. Более 600 новых квартир станут собственностью российских военных на Дальнем Востоке до конца 2021 года. Жилая площадь была построена с учетом климатических условий региона.

На данный момент проводятся мероприятия по получению нужных документов для выдачи жилья в руки собственников, сообщил в беседе с ТАСС главный инженер регионального управления заказчика капитального строительства Восточного военного округа МО РФ Максим Татьянин.

«Сейчас выполняются мероприятия по получению всех необходимых разрешительных документов на эти объекты. Мы планируем, что в третьем квартале военнослужащие получат 609 новых квартир», подчеркнул специалист.

Ранее риелтор Артем Сошников рассказал, какие квартиры лучше не покупать. Он отметил, что есть ряд важных моментов, которые могут сказаться на дальнейшей ликвидности и комфорте проживания.

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