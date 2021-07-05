Российским военным выдадут более 600 новых квартир на Дальнем Востоке

Хабаровск, 5 июля. Более 600 новых квартир станут собственностью российских военных на Дальнем Востоке до конца 2021 года. Жилая площадь была построена с учетом климатических условий региона.

На данный момент проводятся мероприятия по получению нужных документов для выдачи жилья в руки собственников, сообщил в беседе с ТАСС главный инженер регионального управления заказчика капитального строительства Восточного военного округа МО РФ Максим Татьянин.

«Сейчас выполняются мероприятия по получению всех необходимых разрешительных документов на эти объекты. Мы планируем, что в третьем квартале военнослужащие получат 609 новых квартир», — подчеркнул специалист.

Ранее риелтор Артем Сошников рассказал, какие квартиры лучше не покупать. Он отметил, что есть ряд важных моментов, которые могут сказаться на дальнейшей ликвидности и комфорте проживания.