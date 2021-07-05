Сборная Чехии по баскетболу пробилась в групповой турнир на Олимпиаду

Виктория, 5 июля. Национальная сборная Чехии по баскетболу сенсационно обыграла команду Греции и пробилась на Летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут летом текущего года.

Чехи создали себе комфортное преимущество в десять очков к началу второй четверти. Баскетболистам сборной Греции не удалось навязать серьезную борьбу на паркете.

Итоговая победа Чехии со счетом 97:72 ознаменовала первый в истории выход национальной команды на Олимпиаду. Лучшим игроком встречи был признан чешский форвард Патрик Ауда, набравший 20 очков. В составе греков самым результативным стал центровой «Панатинаикоса» Георгиос Папаяннис, записавший в свой актив 14 баллов.

Ранее сборная Италии по баскетболу обыграла Сербию со счетом 102:95 и спустя 17 лет вышла на Олимпиаду. Больше всего очков набрал представитель сербской команды Данило Анджушич (27 очков). У Италии самыми результативными стали Нико Мэннион с 24 баллами и Акилле Полонара, сделавший дабл-дабл с 22 очками и 12 подборами.