Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 07:25
07:22
Происшествия
Пожарные выехали на вызов в Красносельском районе Петербурга
07:20
Общество
Поезд «Ласточка» запустят между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре
07:18
Общество
Мантуров заявил о росте темпа вакцинации населения России от COVID-19
07:12
Общество
Полный отказ от жиров приближает старение
07:01
Общество
Показатель заболеваемости ВИЧ снизился в России в 2020 году
07:00
Общество
Это свобода: психолог объяснила, зачем давать ребенку карманные деньги
06:49
Происшествия
Частную клинику Москвы обвинили в смерти пациента от COVID-19
06:46
Происшествия
Умер сообщивший об «августовском путче» ведущий программы «Время» Юрий Петров
06:46
Происшествия
Устоявшую часть рухнувшего жилого дома взорвали во Флориде
06:46
Общество
Эпидемиолог Дедков посоветовал препараты для ревакцинации от COVID-19
Все новости

Сборная Чехии по баскетболу пробилась в групповой турнир на Олимпиаду
Спорт
Сборная Чехии по баскетболу пробилась в групповой турнир на Олимпиаду
olympic.ru  /  Пресс-служба Олимпийского комитета России

Виктория, 5 июля. Национальная сборная Чехии по баскетболу сенсационно обыграла команду Греции и пробилась на Летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут летом текущего года.

Чехи создали себе комфортное преимущество в десять очков к началу второй четверти. Баскетболистам сборной Греции не удалось навязать серьезную борьбу на паркете.

Итоговая победа Чехии со счетом 97:72 ознаменовала первый в истории выход национальной команды на Олимпиаду. Лучшим игроком встречи был признан чешский форвард Патрик Ауда, набравший 20 очков. В составе греков самым результативным стал центровой «Панатинаикоса» Георгиос Папаяннис, записавший в свой актив 14 баллов.

Ранее сборная Италии по баскетболу обыграла Сербию со счетом 102:95 и спустя 17 лет вышла на Олимпиаду. Больше всего очков набрал представитель сербской команды Данило Анджушич (27 очков). У Италии самыми результативными стали Нико Мэннион с 24 баллами и Акилле Полонара, сделавший дабл-дабл с 22 очками и 12 подборами.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Сборная Чехии по баскетболу пробилась в групповой турнир на Олимпиаду
баскетбол олимпиада сборная чехии сборная греции
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru