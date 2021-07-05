Сериал о жизни Фаины Раневской начали снимать в Таганроге

Таганрог, 5 июля. Съемки восьмисерийной драмы «Фаина» о жизни актрисы Фаины Раневской стартовали в Таганроге. Над сериалом работает международная компания Star Media.

Картина будет рассказывать о творческом пути и непростом становлении легендарной советской актрисы. Сам проект приурочен к 125-летию со дня рождения Раневской. Съемки киноленты начались в Таганроге не случайно, поскольку этот город — малая родина актрисы.

В молодую Раневскую в сериале перевоплотится дочь известной актрисы Любови Полищук — Мариэтта Цигаль-Полищук. Режиссерское кресло занял Дмитрий Петрунь.

«Задолго до того как проект начал существовать, я уже очень любила Фаину Георгиевну — и как актрису, и как противоречивого человека», — отметила Цигаль-Полищук.

На днях также сериал «Вне себя» с Евгением Стычкиным в главной роли стал участником международного фестиваля телевизионного контента во Франции. Кинолента включена в престижную секцию FORUM EXCLUSIVES.