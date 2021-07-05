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Сериал о жизни Фаины Раневской начали снимать в Таганроге

  /   Обновлено: 05 июля 2021 06:19
Общество
Сериал о жизни Фаины Раневской начали снимать в Таганроге
wikipedia.org  /  Мосфильм / Общественное достояние

Таганрог, 5 июля. Съемки восьмисерийной драмы «Фаина» о жизни актрисы Фаины Раневской стартовали в Таганроге. Над сериалом работает международная компания Star Media.

Картина будет рассказывать о творческом пути и непростом становлении легендарной советской актрисы. Сам проект приурочен к 125-летию со дня рождения Раневской. Съемки киноленты начались в Таганроге не случайно, поскольку этот город малая родина актрисы.

В молодую Раневскую в сериале перевоплотится дочь известной актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль-Полищук. Режиссерское кресло занял Дмитрий Петрунь.

«Задолго до того как проект начал существовать, я уже очень любила Фаину Георгиевну и как актрису, и как противоречивого человека», отметила Цигаль-Полищук.

На днях также сериал «Вне себя» с Евгением Стычкиным в главной роли стал участником международного фестиваля телевизионного контента во Франции. Кинолента включена в престижную секцию FORUM EXCLUSIVES.

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