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Кравчук озвучил самый больной вопрос Украины к США

  /   Обновлено: 05 июля 2021 07:08
Политика
Кравчук озвучил самый больной вопрос Украины к США
facebook.com  /  Леонід Кравчук

Киев, 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящем саммите в первую очередь должен узнать у американского коллеги Джо Байдена конкретные действия по вступлению страны в НАТО.

Кроме того, украинскому гаранту необходимо добиться от главы Белого дома ответа на вопрос о конкретных сроках принятия Украины в Альянс, заявил первый президент страны Леонид Кравчук.

«Первый вопрос, который нужно поднять Зеленскому перед Байденом, это вопрос о реальном, не словесном, а реальном определении, где сегодня Украина в Европейском сообществе?» передает URA.RU.

Ранее Зеленский обратился к главе Белого дома Джозефу Байдену по случаю Дня независимости США. Украинский лидер в ходе заявления поздравил американцев и поблагодарил Вашингтон за поддержку.

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леонид кравчук Джо Байден владимир зеленский
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