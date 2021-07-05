Врач Тимаков оценил прогноз течения COVID-19 у привитых россиян

Москва, 5 июля. Коронавирус у привитых граждан лечится так же, как и у невакцинированных людей. Какой прогноз у сделавших инъекцию, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Протоколы лечения заразившихся коронавирусом для всех одинаковы, но у привитых граждан симптомы меньше выражены и не начинают разрушать органы и ткани. Поэтому прогноз течения болезни более благоприятный, передает РИА Новости.

Противостоять вирусам, особенно COVID-19, можно с помощью продуктов питания. В этом могут помочь холодные супы, богатые витаминами и антиоксидантами, отметил диетолог Дениз Узуноглу. В список таких блюд вошли гаспачо, суп из кабачков с базиликом, свекольник и йогуртовый суп из чечевицы с лапшой.