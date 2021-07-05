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Аналитики перечислили бюджетные особняки в Ленинградской области

  /   Обновлено: 05 июля 2021 06:13
Общество
Аналитики перечислили бюджетные особняки в Ленинградской области
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 5 июля. Самый бюджетный особняк площадью свыше 1000 «квадратов» в Ленинградской области выставлен на продажу за 13,9 млн рублей. Об этом сообщили эксперты портала «Загородное обозрение».

Самый дешевый особняк находится в недостроенном состоянии. Его начали возводить еще в 2016-м году, но работы так и не были завершены. Расположен объект на участке площадью 22 сотки во Всеволожском районе.

На втором месте в этом списке оказался еще один «недострой» — лот стоимостью 16 млн рублей находится в Выборгском районе. В топ-3 также входит особняк (свыше тысячи кв. метров), за который просят 40 млн рублей. Дом построили на участке площадью 40 соток в Выборгском районе.

Ранее эксперты рынка недвижимого имущества сообщили, что жилье в Севастополе и Крыму почти недоступно для людей со средней зарплатой. Однако ситуация изменится благодаря указу, который подписал президент России Владимир Путин.

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