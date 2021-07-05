Мультфильм «Лука» стал лидером отечественного проката за прошедший уик-энд

Москва, 5 июля. Мультипликационная лента «Лука» собрала в российском прокате за выходные 61,9 млн руб. и стала лидером по сборам. Данные приведены на портале kinobusiness.com.

Мультфильм режиссера Энрико Касароса вышел на широкие экраны в России 17 июня. В основе сюжета заложена история монстра из морских глубин, который скрывается в обличье мальчика Луки.

Второе место по сборам заняла картина Патрика Хьюза «Телохранитель жены киллера». Фильм привлекает зрителя серьезным подбором актеров. В нем снялись Сальма Хайек, Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас и Морган Фриман.

Ранее появилась информация, что киностудия Disney снимет сиквел фильма «Круэлла». Причиной этому послужили высокие сборы и рейтинги кинокритиков.