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Мультфильм «Лука» стал лидером отечественного проката за прошедший уик-энд
Общество
Мультфильм «Лука» стал лидером отечественного проката за прошедший уик-энд
Кадры из мультфильма «Лука»

Москва, 5 июля. Мультипликационная лента «Лука» собрала в российском прокате за выходные 61,9 млн руб. и стала лидером по сборам. Данные приведены на портале kinobusiness.com.

Мультфильм режиссера Энрико Касароса вышел на широкие экраны в России 17 июня. В основе сюжета заложена история монстра из морских глубин, который скрывается в обличье мальчика Луки.

Второе место по сборам заняла картина Патрика Хьюза «Телохранитель жены киллера». Фильм привлекает зрителя серьезным подбором актеров. В нем снялись Сальма Хайек, Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас и Морган Фриман.

Ранее появилась информация, что киностудия Disney снимет сиквел фильма «Круэлла». Причиной этому послужили высокие сборы и рейтинги кинокритиков.

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кассовые сборы лука российский прокат
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