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Уилл Смит заплатил 100 тысяч долларов за фейерверк в Новом Орлеане
Общество
Уилл Смит заплатил 100 тысяч долларов за фейерверк в Новом Орлеане
Global Look Press  /  Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Новый Орлеан, 5 июля. Жители американского города Новый Орлеан смогли наблюдать за фейерверком в честь Дня независимости, который финансировал голливудский актер Уилл Смит.

Знаменитость решил проявить щедрость, узнав, что город не обладает большим количеством денежных средств для организации праздника. Причиной такого кризиса послужила пандемия коронавирусной инфекции, сообщил портал TMZ.

Перевод финансов актер произвел через свою компанию Westbrook. После салюта жители города и местные власти начали массового отправлять звезде благодарности.

Ранее в Петербурге отгремел праздник «Алые паруса». Из-за распространения COVID-19 гостями мероприятия стали только выпускники и их педагоги.

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уилл смит фейерверк день независимости
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