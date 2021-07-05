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Администрация Южно-Сахалинска приступила к ремонту крыши надземного перехода
Общество
Администрация Южно-Сахалинска приступила к ремонту крыши надземного перехода
pixabay.com  /  Andy Gries

Южно-Сахалинск, 5 июля. Рабочие Южно-Сахалинска приступили к демонтажу крыши надземного перехода на проспекте Мира в районе «Дома торговли». Проект ремонта разрабатывался с весны 2021 года.

Изменение крыши включает в себя замену поликарбоната, при этом прежние арки останутся на месте. Также специалисты покрасят конструкции и поменяют металлические листы.

«…Будут применены световая иллюминация и озеленение. Переход южнее пересечения проспекта Мира и улицы Курильской предусматривает вертикальное озеленение», рассказали в администрации города.

Ранее в бюджет Владивостока добавили денег на благоустройство к ВЭФ. Полученные деньги направят на строительство жилья взамен ветхого и аварийного, на благоустройство, а также на Университетскую набережную.

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южно-сахалинск крыша ремонт
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