Эпидемиолог Дедков посоветовал препараты для ревакцинации от COVID-19

Москва, 5 июля. Вакцинация от коронавирусной инфекции не дает длительной защиты и, как оказалось, обновлять прививку придется раз в полгода. Об этом рассказал эпидемиолог Владимир Дедков.

Ревакцинироваться можно одной и той же вакциной, которая применялась в первый раз. В то же время, по словам сотрудника НИИ Пастера Дедкова, можно применить другую вакцину.

«Если вы какой-то вакциной прививались первый раз, у вас был какой-то нехороший эффект от этого, какие-то аллергические реакции, тогда можно поменять», — подчеркнул Дедков.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил быстрое появление вакцины от COVID-19 в России. По словам медика, на создание препарата повлиял багаж многолетнего опыта и привлечение молодых и перспективных кадров.