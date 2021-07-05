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Эпидемиолог Дедков посоветовал препараты для ревакцинации от COVID-19
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Эпидемиолог Дедков посоветовал препараты для ревакцинации от COVID-19
Общество
Эпидемиолог Дедков посоветовал препараты для ревакцинации от COVID-19
pixabay.com

Москва, 5 июля. Вакцинация от коронавирусной инфекции не дает длительной защиты и, как оказалось, обновлять прививку придется раз в полгода. Об этом рассказал эпидемиолог Владимир Дедков.

Ревакцинироваться можно одной и той же вакциной, которая применялась в первый раз. В то же время, по словам сотрудника НИИ Пастера Дедкова, можно применить другую вакцину.

«Если вы какой-то вакциной прививались первый раз, у вас был какой-то нехороший эффект от этого, какие-то аллергические реакции, тогда можно поменять», подчеркнул Дедков.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил быстрое появление вакцины от COVID-19 в России. По словам медика, на создание препарата повлиял багаж многолетнего опыта и привлечение молодых и перспективных кадров.

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вакцина советы ревакцинация
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