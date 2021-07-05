Центробанк обосновал возвращение десятирублевой купюры

Москва, 5 июля. Центральный банк в 2025 году начнет вновь печатать десятирублевые купюры, но уже с обновленным дизайном и характеристиками. Об этом рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев.

Купюры в десять рублей начали заменять монетами, поскольку бумажные банкноты быстро изнашивались, и их приходилось допечатывать. На сегодня с этими же деньгами возникла другая проблема: монеты долговечны, но оседают при этом у людей в копилках, поэтому их приходится дочеканивать.

Новые банкноты будут покрыты защитным составом и не уступят по прочности полимерным деньгам. Выпуск планируется начать в 2025 году. Одновременно с этим будут чеканить и монеты, хоть и в меньшем количестве.

Ранее пресс-служба ЦБ России сообщила, что объем международных запасов страны достиг 592,4 млрд долларов. В регуляторе отметили, что недельное сокращение резервов составило 2,7 млрд долларов.