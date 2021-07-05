Хамское поведение пилота рейса Познань — Одесса возмутило поляков

Познань, 5 июля. Пилот самолета, летевшего из Познани в Одессу, запретил украинским пассажирам подняться на борт. Поведение члена экипажа вызвало бурную реакцию в польских СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту польского города Познань. Самолет ирландского авиаперевозчика Ryanair не смог вылететь в назначенное время из-за скандала, который устроил пилот. Мужчина указывал украинцам «вон», добавляя, что «он здесь главный», передает «Репортер».

Причины такого поведения пилота не раскрываются, однако в воздушной гавани подтвердили факт нарушения. Руководство аэропорта пообещало провести проверку по факту произошедшего.

Польские пользователи Сети усомнились в психическом здоровье пилота и посоветовали авиакомпаниям тщательнее проверять сотрудников. Другие юзеры окрестили скандалиста «королем пилотов».

«Чем его вакцинировали? Бешенством?» — пошутил один из пользователей.

«Когда ты становишься пилотом, солдатом или полицейским, разве нет психиатрической экспертизы?» — поинтересовался второй.

В Адлере ранее был задержан самолет, летевший в Красноярск. Причиной инцидента стало агрессивное поведение пассажира, который устроил скандал во время проверки ручной клади.