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Хамское поведение пилота рейса Познань — Одесса возмутило поляков
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Общество
Хамское поведение пилота рейса Познань — Одесса возмутило поляков
pixabay.com

Познань, 5 июля. Пилот самолета, летевшего из Познани в Одессу, запретил украинским пассажирам подняться на борт. Поведение члена экипажа вызвало бурную реакцию в польских СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту польского города Познань. Самолет ирландского авиаперевозчика Ryanair не смог вылететь в назначенное время из-за скандала, который устроил пилот. Мужчина указывал украинцам «вон», добавляя, что «он здесь главный», передает «Репортер».

Причины такого поведения пилота не раскрываются, однако в воздушной гавани подтвердили факт нарушения. Руководство аэропорта пообещало провести проверку по факту произошедшего.

Польские пользователи Сети усомнились в психическом здоровье пилота и посоветовали авиакомпаниям тщательнее проверять сотрудников. Другие юзеры окрестили скандалиста «королем пилотов».

«Чем его вакцинировали? Бешенством?» пошутил один из пользователей.

«Когда ты становишься пилотом, солдатом или полицейским, разве нет психиатрической экспертизы?» поинтересовался второй.

В Адлере ранее был задержан самолет, летевший в Красноярск. Причиной инцидента стало агрессивное поведение пассажира, который устроил скандал во время проверки ручной клади.

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самолет скандал сми украинцы
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