Страховые выплаты заболевшим COVID-19 россиянам выросли

Москва, 5 июля. Выплаты россиянам, заразившимся коронавирусом, выросли на восемь процентов. Об этом сообщил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.

Основные причины — рост заболеваемости, активные продажи договоров и усиление контроля ЦБ из-за большого количества отказов в покрытии. По словам Дроздова, прибыль рынка по страховкам за первые месяцы 2021 года составила 100-200 млн рублей. Кроме того, у страховщиков появились дополнительные полюсы. Среди них документы от последствий вакцинации и информационно-консультационные продукты.

Кроме того, рост выплат мог произойти на фоне формирования рынка. Также грамотность населения повысилась, люди чаще начали обращаться за компенсациями, передают «Известия».

Ранее стало известно, что Джефф Безос в понедельник уйдет с поста генерального директора Amazon. Миллиардер намерен сосредоточиться на других проектах, в число которых входит основанная им аэрокосмическая компания Blue Origin.