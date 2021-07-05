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Страховые выплаты заболевшим COVID-19 россиянам выросли
Экономика
Страховые выплаты заболевшим COVID-19 россиянам выросли
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Москва, 5 июля. Выплаты россиянам, заразившимся коронавирусом, выросли на восемь процентов. Об этом сообщил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.

Основные причины — рост заболеваемости, активные продажи договоров и усиление контроля ЦБ из-за большого количества отказов в покрытии. По словам Дроздова, прибыль рынка по страховкам за первые месяцы 2021 года составила 100-200 млн рублей. Кроме того, у страховщиков появились дополнительные полюсы. Среди них документы от последствий вакцинации и информационно-консультационные продукты.

Кроме того, рост выплат мог произойти на фоне формирования рынка. Также грамотность населения повысилась, люди чаще начали обращаться за компенсациями, передают «Известия».

Ранее стало известно, что Джефф Безос в понедельник уйдет с поста генерального директора Amazon. Миллиардер намерен сосредоточиться на других проектах, в число которых входит основанная им аэрокосмическая компания Blue Origin.

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экономика страхование коронавирус
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