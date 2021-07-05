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Эколого-этнический фестиваль «Чир Чайаан» открылся в Хакасии

  /   Обновлено: 05 июля 2021 05:42
Общество
Эколого-этнический фестиваль «Чир Чайаан» открылся в Хакасии
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Абакан, 5 июля. Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» открылся в Абакане. Мероприятие будет продолжаться в течение недели.

Торжественное открытие фестиваля на площади у театра кукол «Сказка» началось с театрализованного пролога и продолжилось традиционным представлением на крыше. В центре сюжета был персонаж Белого Волка (потомок прародительницы древних тюрков), который поучаствовал в «Кормлении огня» и обряде «Пай хазын» (Поклонение белой Березе). Главный герой также дал благословение фестивалю с крыши театра.

Затем к микрофону вышли официальные лица с приветственным словом. После чего участники фестиваля презентовали свои творческие визитки. А закончилось все зажжением эмблемы «Чир Чайаана».

Недавно Минкультуры РФ сообщило, что прорабатывает планы поддержки и помощи театрам, галереям и музеям, которые понесли убытки в пандемию. Ведомство в июне собирало оценки упущенных доходов от курируемых организаций.

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